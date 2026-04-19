  • ರಾತ್ರಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

ಲಿವರ್ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿವರ್‌ ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 19, 2026, 07:24 PM IST
  • ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬೆವರು ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
  • ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ವೇಳೆ ಚಡಪಡಿಕೆ & ಆತಂಕದ ಭಾವನೆಯು ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ
  • ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1-4 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಲಿವರ್‌ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತ

Liver failure symptoms: ಲಿವರ್‌ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಿವರ್‌ನ ಹಾನಿಯಿಂದ ಲಿವರ್‌ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಶಾರದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂತರಿಕ ಔಷಧದ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ.ಶ್ರೇ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆವರುವುದು: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಬೆವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋಣೆ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೆವರು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಲಿವರ್‌ ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. 

ಹೆದರಿಕೆ & ಆತಂಕ: ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಭಾವನೆ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಲಿವರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಡಪಡಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. 

ನಿದ್ರಾ ಭಂಗ: ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಲಿವರ್‌ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಲಿವರ್‌ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. 

ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು: ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಲಿವರ್‌ ಹಾನಿಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. 

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Liver DiseaseLiver DamageLiver Damage SignsLiver Damage Symptoms

