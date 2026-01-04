English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗಂಟಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭಾಗವು ಉಬ್ಬಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 4, 2026, 04:22 PM IST
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಮಾರಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ

Thyroid symptoms: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ (metabolism), ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ (ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಜಂ) ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ (ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಜಂ) ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ/ಕಡಿತ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಔಷಧಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕವೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. 

 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ದಣಿವು ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ (ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್) ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಾ.. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು?

ಗಂಟಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭಾಗವು ಉಬ್ಬಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಒಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಚರ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (ವೇಗ ಅಥವಾ ನಿಧಾನ), ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ನರಗಳ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದುಃಖಿತನಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕನ್‌, ಮಟನ್ ಲಿವರ್, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

