ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಮಾರಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ

Thyroid symptoms: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ (metabolism), ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ (ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಜಂ) ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ (ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಜಂ) ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ/ಕಡಿತ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಔಷಧಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕವೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ದಣಿವು ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ (ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್) ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಂಟಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭಾಗವು ಉಬ್ಬಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಒಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಚರ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (ವೇಗ ಅಥವಾ ನಿಧಾನ), ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ನರಗಳ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದುಃಖಿತನಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)