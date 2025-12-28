English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರ್ಥ...

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರ್ಥ...

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಲೋಳೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರದ ಊತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 28, 2025, 09:30 PM IST
  • ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ
  • ಇದು ಕರುಳು (ಕೊಲೊನ್) ಅಥವಾ ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ
  • ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ತಡವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರ್ಥ...

Colon cancer symptoms

: ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕರುಳು (ಕೊಲೊನ್) ಅಥವಾ ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ತಡವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.

ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನೋವಿನ ಕೊರತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅಥವಾ ಸರಳ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರುಳಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತೊಗಟೆ ಕಸ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರೆ ನೀವು ದಡ್ಡರು.. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ.!

ಮಲದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ  

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲವು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನಂತೆ ಇರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಲೊನ್ ಅಥವಾ ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಅದು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಲದ ಆಕಾರವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ಮಲದಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತ

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಲೋಳೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರದ ಊತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ರಕ್ತವನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಸಹ. ಇದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಮಟನ್‌, ಚಿಕನ್‌ ಲಿವರ್‌ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು?

ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ 

ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಅದು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

