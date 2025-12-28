ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರ್ಥ...

Colon cancer symptoms
: ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕರುಳು (ಕೊಲೊನ್) ಅಥವಾ ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ತಡವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.
ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನೋವಿನ ಕೊರತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅಥವಾ ಸರಳ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರುಳಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಲದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲವು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಂತೆ ಇರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಲೊನ್ ಅಥವಾ ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಅದು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಲದ ಆಕಾರವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಮಲದಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತ
ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಲೋಳೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರದ ಊತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ರಕ್ತವನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಸಹ. ಇದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ
ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಅದು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
