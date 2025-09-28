ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ

Early symptom of diabetes: ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 830 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೀವನಶೈಲಿ ರೋಗವನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮಧುಮೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ (ಸಕ್ಕರೆ) ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ವರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ: ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವು ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇಂಧನದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು: ಜೀವಕೋಶಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹಸಿವಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
