ಈ 3 ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ

How to burn fat
: ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವೋ, ಅದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೂ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಖಂಡಿತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್-ನಾರಿನ ಆಹಾರ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಲಸಂಚಯನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನೀರು ನಿಮಗೆ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ನೀರಿನ ಅಂಶಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿ.
