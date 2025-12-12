ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ!

Weight Loss Tips: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ನೀವೂ ಸಹ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸೋತಿದ್ದರೆ, ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ, ಜಿಮ್ ಮಾಡಿಯೂ ತೂಕ ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಜ್ಣರು ಹೇಳಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ 5 ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಆ ಐದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಮೃದುವಾದ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿಂಬುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ, ಕೋಣೆಯನ್ನ ಮಂದ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಬೆಳಕಿನ ದೀಪದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಅದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು !
ಮಲಗಲು ಮತ್ತು ಏಳಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ
ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮಲಗುವ ಮತ್ತು ಏಳುವ ಸಮಯವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗುವ ಮತ್ತು ಏಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಕಡುಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಯಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳಕು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೂಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ತಡರಾತ್ರಿ ತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮಲಗುವ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಹಸಿವಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿನ ನೀವು ತಿನ್ನಲ್ಲೇಬೇಕು.. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ!
ರಾತ್ರಿ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
ನೀವು ಸಹ ರಾತ್ರಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯ, ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ದಿನವಿಡೀ ದಣಿವಿನ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ದಿನಚರಿಯು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಫೀನ್ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)