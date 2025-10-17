English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಪ್ರತಿದಿನ 5 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ..!

ಪ್ರತಿದಿನ 5 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಒಂದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 17, 2025, 02:42 PM IST
  • ಸಂಶೋಧಕರು 14,761 ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು
  • ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸುಮಾರು 2 ಎಂಎಂಹೆಚ್ಜಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
  • ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು

ಪ್ರತಿದಿನ 5 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಓಡುವುದು ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕರಗಿಸುವ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಎಲೆ.. ಜಗಿದು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಕಲ್ಲು ಕರಗಿ ನೋವಿಲ್ಲದೇ ಹೊರಬರುವುದು!

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:

ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮದಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ,ಸಂಶೋಧಕರು 14,761 ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ದಿನವಿಡೀ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಚಲನೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಯಕನಾದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್‌ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್! ಇಬ್ಬರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು:

ಓಟ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ 21 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸುಮಾರು 2 ಎಂಎಂಹೆಚ್ಜಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಟ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

