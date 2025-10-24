English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಈ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು! ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಹಾಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಷಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 24, 2025, 02:41 PM IST
  • ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ
  • ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಲವಂಗ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಜೀರಿಗೆ ವಾಯು, ಗ್ಯಾಸ್‌ & ಅಜೀರ್ಣ ನಿವಾರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ

Natural Weight Loss Tea

ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಹಾಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಷಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಹಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಈ ವಿಶೇಷ ಚಹಾ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ! ತ್ವರಿತ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

ಪುದೀನ ಚಹಾ: ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಔಷಧವನ್ನ ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾವು ಅಜೀರ್ಣ, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಈ ಚಹಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ತಾಜಾ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಕುದಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪುದೀನ ಚಹಾವನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಲವಂಗದ ಚಹಾ: ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಲವಂಗ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲವಂಗದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯುಜೆನಾಲ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಲವಂಗವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಲವಂಗಗಳನ್ನ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಜೀರಿಗೆ ಚಹಾ: ಜೀರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೀರಿಗೆ ವಾಯು, ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಆತಂಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆಯನ್ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ ಸೋಸುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

 

 

 

 

