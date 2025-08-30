English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೆ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..! 99% ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ghee benefits: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಬ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದು ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 30, 2025, 12:23 PM IST
  • ಕೆಲವರು ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ
  • ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅಮೃತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವುದು ಗುರು ದೆಸೆ : ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ಇವರದ್ದು
camera icon6
Jupiter
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವುದು ಗುರು ದೆಸೆ : ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ಇವರದ್ದು
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
camera icon5
School Holiday
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
camera icon7
Cricketer fights
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
ಶನಿದೇವನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಜೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಶನಿಕಾಟ ಎಂಬುದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಮಹಾತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ
camera icon7
Shani Favourite Zodiac Signs
ಶನಿದೇವನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಜೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಶನಿಕಾಟ ಎಂಬುದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಮಹಾತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೆ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..! 99% ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ghee and health: ಕೆಲವರು ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತುಪ್ಪ-ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅಮೃತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು, ಹಾಗೆಯೇ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜನರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ನಾವಿಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ ರೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುದಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಕೆ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದೃಷ್ಟಿ, ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ
ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೂಕವೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ನೀವು ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ CLA (ಸಂಯೋಜಿತ ಲಿನೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗಗಳು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಬಾದಾಮಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು?

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಚಮಚ ಅಥವಾ 5 ರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕವಿದ್ದರೆ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

 

Ghee benefitsghee on chapatighee and healthGhee Side Effectshealthy fats

Trending News