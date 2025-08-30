English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಧುಮೇಹ..! ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ..

health risks:  ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 30, 2025, 03:05 PM IST
  • ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅಮೆರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವವರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವು 7% ರಿಂದ 15%ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಧುಮೇಹ..! ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ..

eggs and diabetes: ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ, ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದಯಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವವರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವು 7% ರಿಂದ 15%ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಡೇಟಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಪಾಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕನ್, ಸಾಸೇಜ್, ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳ ಜೊತೆ ತಿನ್ನುವರು. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ತಿನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಅಪಾಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ಕೋಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 6 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವನೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
 

