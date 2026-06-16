If you eat less but still gain weight: ಅನೇಕ ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ: ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಸಿಓಎಸ್ (Polycystic ovary syndrome) ನಂತಹ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಆಗಿದೆ.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ: ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದವರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ (Cortisol) ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ: ವಯಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ತಿಂದರೂ ಅದು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಯುವಸಮುದಾಯ ಇದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಊಟ ಬಿಡುವುದು: ಅನೇಕ ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.