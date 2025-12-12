ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ...

Moong Sprouted: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಾಳು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೌದು, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನೇಕ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ
ಹೆಸರು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದರೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಅಬ್ರಾರ್ ಮುಲ್ತಾನಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಹೆಸರು ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಮಸೂರವು ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ತಿನ್ನುವುದರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
* ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಕರಗುವ ನಾರು ತೂಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
* ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
* ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
* ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಹೆಸರು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಹೆಸರು ಕಾಳುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಶಾಖವನ್ನ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)