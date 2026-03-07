ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ; ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಗೌಟ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳು ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಒಡೆಯುವಾಗ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ದೇಹವು ಈ ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ವಿವಿಧ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ತೀವ್ರ ಕೀಲು ನೋವು: ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಣಕೈಗಳಲ್ಲಿ.
ಊತ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ: ಬಾಧಿತ ಕೀಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಊತ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಮವು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಗಿತ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕೀಲುಗಳನ್ನ ಚಲಿಸಲು ತೊಂದರೆ.
ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆಗಳು: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕೀಲುಗಳ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು?
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಪ್ಯೂರಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ರಸಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು: ಓಟ್ ಮೀಲ್, ಓಟ್ಸ್, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಮತ್ತು ಸೇಬುಗಳಂತಹ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ, ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಲಸಂಚಯನ
ದಿನವಿಡೀ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀರು ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್: ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ Ph ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ನೀರು: ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೆಲರಿ ನೀರು: ಸೆಲರಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ
ಬೊಜ್ಜು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ತೂಕ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 30 ದಾಟಿತೇ..? ತಕ್ಷಣ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನಗಳು, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)