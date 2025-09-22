English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ...

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದಿರಬಹುದು. ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಮೂತ್ರ ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 22, 2025, 02:37 PM IST
  • ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್
  • ಆಯಾಸ, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ & ಹಳದಿ ಮೂತ್ರ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು
  • ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ...

Fatty liver symptoms

: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸದಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರೋಗವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಆಯಾಸ, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಮೂತ್ರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಕಾಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಿರೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!

ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್‌ನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ (ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು, ಸೋಡಾಗಳು, ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು) ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಸಹ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಗತ್ಯ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳು ಸಾಕು!

ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.‌

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Fatty LiverFatty Liver SymptomsFatty Liver Causesfatty liver Treatmentfatty liver prevention

