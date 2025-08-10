ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ!!

Symptoms of liver damage: ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು-ಉಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಊತವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ದಣಿದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಯಕೃತ್ತು ಕಾರಣ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಿಂದ ನೀವು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣ
ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಲ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣವು ಗಾಢವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಲದ ಬಣ್ಣವು ಹಗುರವಾಗಿರಬಹುದು. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)