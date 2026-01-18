English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ ಡೇಂಜರ್‌ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರ್ಥ...

ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ ಡೇಂಜರ್‌ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರ್ಥ...

ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ನಡೆಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯೂ ಹೌದು. ಊದಿಕೊಂಡ ಪಾದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲು ಸೆಳೆತದವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವ 6 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 18, 2026, 10:15 AM IST
  • ಕಾಲುಗಳ ಊತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು
  • ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ
  • ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದ ಲಕ್ಷಣವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್

Trending Photos

ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ.. ನಾಲ್ಕು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಖಚಿತ
camera icon6
Bakuchi
ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ.. ನಾಲ್ಕು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಖಚಿತ
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ! ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಕೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..
camera icon8
post office time deposit scheme
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ! ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಕೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..
ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Bigg Boss Kannada Season 12
ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬೃಹತ್‌ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಖರೀದಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Gold price
ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬೃಹತ್‌ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಖರೀದಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ
ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ ಡೇಂಜರ್‌ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರ್ಥ...

Heart & Kidney health: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳು ಶೀತಿಲವಾಗುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೀತಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಊದಿಕೊಂಡ ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಸೆಳೆತಗಳು ಕೇವಲ ಆಯಾಸದಿಂದಲ್ಲ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಾಲುಗಳ ಊತ: ಪಾದಗಳು, ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತವು ಕೇವಲ ಆಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯದ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ (ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ) ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಲಿವರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ

ತಣ್ಣನೆಯ ಪಾದಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ (PAD) ಆಗಿರಬಹುದು. ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೆಳೆತ: ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ! ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೂ ಬರೋದೆ ಇಲ್ಲ..

ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಾಸಿಯಾಗದ ಗಾಯಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಚರ್ಮವು ಕೆಂಪು, ಕಂದು ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಅದು ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ: ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೂಜಿಗಳು ಮಧುಮೇಹ ನರರೋಗವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನರಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಠಾತ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ: ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಊತ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಆಳವಾದ ರಕ್ತನಾಳದ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ (DVT) ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Leg healthWarning SignsHeart healthKidney HealthDiabetes symptoms

Trending News