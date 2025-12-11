ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ

ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 840 ಮಿಲಿಯನ್ (84 ಕೋಟಿ) ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ (CKD) ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ 10 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ 7 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಜರ್ನಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 8 ರಿಂದ 10 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾದ ನಂತರವೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು MGM ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಆನುವಂಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವು ನಿಧಾನಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ರೋಗವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ, ರೋಗವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನುಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಮಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ (CKD): ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ (CKD) ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ (ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ) ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ) ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಾರದು.
ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಅಥವಾ ವಿರಳವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ,
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಲ್ಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಬೊಜ್ಜು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಕಲ್ಲು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋವು
ಮಧುಮೇಹ ನೆಫ್ರೋಪತಿ: ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಕಾಲುಗಳ ಊತ, ನೊರೆ ಮೂತ್ರ, ಆಲಸ್ಯ ತೂಕ ನಷ್ಟ ತುರಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ,
ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ನೆಫ್ರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್: ಮಧುಮೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇದು ರಕ್ತದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ದ್ರವಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತಲೆನೋವು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು,
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು: ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರನಾಳದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಇದ್ದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೋಂಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಜ್ವರ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ನೋವು, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ,
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ರೋಗವು ಮುಂದುವರೆದ ನಂತರವೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು 5 ಹಂತಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ, ಜನರು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವು 100 ರಿಂದ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ, ವಾಂತಿ, ತುಂಬಾ ಆಲಸ್ಯ ಭಾವನೆ, ದೇಹದ ಊತ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಆಸ್ತಮಾ,
