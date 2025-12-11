English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗುವ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ! ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು

ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗುವ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ! ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು

ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಊತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 11, 2025, 02:25 PM IST
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ
    • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
    • ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ದುಂಡಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಳನೀರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು !ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
camera icon7
Home remedy
ದುಂಡಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಳನೀರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು !ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
camera icon7
Karna serial
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 24K ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು..! 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
camera icon7
Gold
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 24K ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು..! 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
camera icon6
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗುವ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ! ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು

symptoms of heart blockage: ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಯುವಕರನ್ನು ಸಹ ಬಲಿಪಶುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಊತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 
ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರುವುದು, ಎದೆ ನೋವು, ನಿರಂತರ ನೋವು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ (CAD), ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯು ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯ ಕವಾಟ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೇರಿವೆ. CAD ಎಂಬುದು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯ, ಅಸಹಜ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಹೃದಯ ಅಡಚಣೆಯು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಸಂಕೇತವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಕೇತವು ನಿಮ್ಮ AV ನೋಡ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೋಶಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಮೊದಲು ಎದೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎದೆ ನೋವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ: 
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಧಮನಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ನಡಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: 
ನಡಿಗೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 30-40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಈಜು ಮತ್ತು ಲಘು ಓಟ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಕೂಡ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Heart attack symptoms

Trending News