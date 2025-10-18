English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..!

ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..!

ಹರಳೆಣ್ಣೆಯು ಅನೇಕ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ದಂತಕ್ಷಯ ಹಲ್ಲು ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 18, 2025, 05:45 PM IST
  • ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಹಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ
  • ಈ ಪುಡಿಯಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲುನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಪುಡಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು

ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..!

ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುತ್ತುಗಳಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಳುಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಅತಿಯಾದ ಹಲ್ಲುನೋವು ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ನಂತರ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ.ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.ಹರಳೆಣ್ಣೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆಡ್ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಈ ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನೀವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಜದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಹಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬ್ರಷ್‌ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಒಸಡುಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪುಡಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಈ ಪುಡಿಯಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲುನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಪುಡಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಕುಳಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. 

