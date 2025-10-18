English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಸುಟ್ಟಗಾಯವಾದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 18, 2025, 07:42 PM IST
ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದು ದೀಪಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ.ಆದರೆ, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಗಾಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಸುಟ್ಟಗಾಯವಾದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟಗಾಯ: ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟಗಾಯವಾದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.ತೀವ್ರವಾದ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ.ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಆತಂಕವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್..‌ 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ! ಇದೆಂಥಾ ದುರ್ವಿದಿ..

ಸಣ್ಣ ಸುಟ್ಟಗಾಯ: ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸುಟ್ಟಗಾಯವಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: ಸುಟ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದ ನೀರಿಗಿಂತ ತಣ್ಣೀರು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಾಯವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಲೋಷನ್: ಸುಟ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಲೋಷನ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫಾಡಿಯಾಜಿನ್) ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ಸಣ್ಣ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿ, ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಸುಟ್ಟರೆಬೆರಳು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಸುಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸುಟ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಡಿ.ಇದು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳು: ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೂರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿ.

ಮಕ್ಕಳು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವಾಗ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ.

ದೀಪಾವಳಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ!

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

