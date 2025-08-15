Fatty liver: ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಾಯಿಲೆ ಖಚಿತ

Fatty liver disease: ಅನೇಕ ಜನರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಲಿವರ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಲಿವರ್ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿವರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಬ್ಬು ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಿರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ನಂತರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 9 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು 2050ರ ವೇಳೆಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 7 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಈಗ ಲಿವರ್ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು
- ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು
- ಆಯಾಸ-ದೌರ್ಬಲ್ಯ
- ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ
- ಪಾದಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊತ
- ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ
- ವಾಂತಿ ಬರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು
ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
4 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್-ಬಿ.ಸಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಎರಡನೆಯದು ಲಿವರ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಮೂರನೆಯದು ಬೊಜ್ಜು. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಮಧುಮೇಹ, ಇದು ಲಿವರ್ಅನ್ನ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಲಿವರ್ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ ಇರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)