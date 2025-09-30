ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶೀತದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿ..!

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ ಎಂಬ ಮೂರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ:
ತುಳಸಿ ಕಷಾಯವು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಔಷಧೀಯ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಲಿಯಾಕೋರೈಸ್ ಮುಂತಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಋತುಮಾನದ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ:
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು, ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಕಷಾಯವು ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ರೋಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಕಷಾಯವು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಲು, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 5-7 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. 1 ಇಂಚಿನ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, 3-4 ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸೇರಿಸಿ. ನೀರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ರುಚಿಗಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ತುಳಸಿ ಕಷಾಯವು ಈ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ
ತುಳಸಿ ಕಷಾಯವು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಲೋಳೆ ಮತ್ತು ಕಫವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಂಟಲನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವೈರಲ್ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ವರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಚರಕ ಸಂಹಿತವು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಜಂತುಹುಳು ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಕಫ ನಿವಾರಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತವು ಇದನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಿಷ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ತುಳಸಿ H1N1, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಡಿಎನ್ಎ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.