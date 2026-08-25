/ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ..! ಕಾಲೇ ಹೊಗಬಹುದು

Health News : ಮಳೆಗಾಲದ ಆಗಮನವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನು ತಂದರೂ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ (ಫಂಗಸ್) ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಜ್ವರಗಳು, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಫುಟ್' ನಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಜಾಗರೂಕತೆಗಳೇ ಪಾದಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಪಾದಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ತಪ್ಪುಗಳು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಹಜ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದಿರುವುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಸೋಂಕನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಸಂದಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಡದಿರುವುದು, ಬೆಳೆದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸದಿರುವುದು ಕೂಡ ಉಗುರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾದಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದದ್ದುಗಳು, ನೀರಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಜನರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಣ್ಣ ದದ್ದುಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ತುರಿಕೆ, ಉರಿ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೋಂಕಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವ ತೆರೆದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಚರ್ಮ ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ, ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳಿತು.