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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ..! ಕಾಲೇ ಹೊಗಬಹುದು

ಮಳೆಗಾಲದ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಫುಟ್' ನಂತಹ ಫಂಗಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಸರು ನೀರಿನಿಂದ ಬರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಒದ್ದೆ ಶೂ-ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದು, ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಸಂದಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Edited ByKrishna N K
Published: Aug 25, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:22 PM IST
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ..! ಕಾಲೇ ಹೊಗಬಹುದು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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