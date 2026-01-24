ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ!

Diabetes Skin Symptoms: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೋಗವು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಚರ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಮತೋಲನವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಧುಮೇಹದ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು..? ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಧುಮೇಹದ ಚರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
RML ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಗಿರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹವು ಚರ್ಮದ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹವು ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಅತಿಯಾದ ಶುಷ್ಕತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಆಗಾಗ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ ಅಥವಾ ತೊಡೆಯ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯ ಗುಣವಾಗದಿರುವುದು ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳು, ದದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಸಹ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು. ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡುವುದು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಚರ್ಮ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಚರ್ಮ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)