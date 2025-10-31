English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ; ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ

ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ; ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ

How to keep bananas fresh: ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 31, 2025, 07:33 PM IST
    • ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
    • ಅವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ
    • ಅದರ ಕಾಂಡವನ್ನು ಫಾಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡಬಹುದು

Trending Photos

ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ದೇಶ! ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಂಗಾರವೇ
camera icon7
World largest gold reserve
ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ದೇಶ! ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಂಗಾರವೇ
50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಹಿರಿಯ ನಟಿ! ಈಗಲೂ ಚಿತ್ರರಂದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
camera icon6
First Actress who own Private jet
50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಹಿರಿಯ ನಟಿ! ಈಗಲೂ ಚಿತ್ರರಂದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!
camera icon6
Darshan Pavithra Gowda viral photos
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon6
EPFO Pension Rules
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ; ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ

How to keep bananas fresh: ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಜನರು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಳ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಾದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿದರೆ, ಅದು ಇತರವುಗಳು ಸಹ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಅದರ ಕಾಂಡವನ್ನು ಫಾಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕಾಂಡವು ಎಥಿಲೀನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವೇಗವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಂಡವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ನೇತಾಡುವ ಹೋಲ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಇದು ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

How to keep bananas freshHow to keep bananas fresh for long without fridge

Trending News