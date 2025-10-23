English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ..!

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಗೋಧಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 23, 2025, 04:13 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲುಟನ್ ಅಂಶವು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ
  • ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಗೋಧಿಯ ವಿಷಯ ಹೀಗಿಲ್ಲ
  • ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿಂದು 80-100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು

ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಗೋಧಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ..ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..!

ಆ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು 80-100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಗೋಧಿಯನ್ನು ತಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಗ್ಲುಟನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜೀರ್ಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಬ್ಬಸ, ಗ್ಯಾಸ್, ಎದೆಯುರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್‌ 3 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಈ ಜನರ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ

ಇಂದಿನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಗೋಧಿಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ತರಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ಲುಟನ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಧಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಬಾರ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಣ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

