ಅಡುಗೆಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌! ಪಥ್ಯ, ಔಷಧಿ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ... ವೈದ್ಯರೇ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಮೌಷಧ

best oil for heart health: ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯು 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 3, 2025, 06:59 PM IST
    • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯೂ ಮುಖ್ಯ
    • ಅಡುಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು
    • ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ

ಅಡುಗೆಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌! ಪಥ್ಯ, ಔಷಧಿ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ... ವೈದ್ಯರೇ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಮೌಷಧ

best oil for heart health: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಡುಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ, ಕೊಬ್ಬು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದುಬೈನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು! ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇರುವ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಯ ಏನು?  

food.ndtv.com ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಎಣ್ಣೆಯು ಇತರ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯು 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಬ್ಬಿನ ವಿಧವೆಂದರೆ ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕೊಬ್ಬಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಲಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಜಿನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. 

ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಏಕಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆದರ್ಶ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಧಾನ್ಯದ ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ಹೊಟ್ಟು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಕೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಲಾಡ್‌ಗಳು, ಕುಕೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಹುರಿಯಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಕುಸುಬೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಮೆಗಾ-6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು (ಲಿನೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಪಧಮನಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕಾಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಬಹುಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಎಣ್ಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಗೆ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪಿಎಂ ಮೋದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ 2 ಭಾಷೆ.. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಯು ಸೋಯಾಬೀನ್ ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸ್ಟೆರಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಅಪಧಮನಿಗಳು (ಅಪಧಮನಿ ಕಾಠಿಣ್ಯ) ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Best oilBest Cooking Oilgood cooking oil

