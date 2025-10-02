ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ದಣಿವು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು.ಬೆಳಗಿನ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೋಜನ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೋಜನ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾತ್ರಿ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೀವು ಮಲಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: 31ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಗಾಯ
ಲಘು ಆಹಾರ
ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನವು ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ, ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ.
ಮಲಗುವ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದು
ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಗುರವಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ!
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
-ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಬಾರದು
-ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಫೀನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾನೀಯಗಳು.
-ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು.
-ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು.
-ನಿಮಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
-ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.