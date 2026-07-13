/ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್!

Diabetes Treatment: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಳಸುವ 'Awiqli' (Insulin Icodec) ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಔಷಧ ಕಂಪನಿ Novo Nordisk ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 9, 2026ರಂದು ಈ ಹೊಸ ಔಷಧಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅವಲಂಬಿತ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 'Awiqli' ಮೂಲಕ ಆ ಅಗತ್ಯ ವಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ಬಾರಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕೇವಲ 52 ಬಾರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆದರೆ ಸಾಕಾಗಲಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಮರೆತುಹೋಗುವುದು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀಡುವ ಈ ಹೊಸ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಔಷಧ ಪಾಲನೆ (Medication Adherence) ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 'Awiqli' ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ (HbA1c) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಟೈಪ್-1 ಹಾಗೂ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಯಪಡುವವರು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಡೋಸ್ ಮರೆತು ಬಿಡುವವರು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಲೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 70 ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ವಾರದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹261 ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ದೈನಂದಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 'Awiqli' ಎರಡು ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 1 ಮಿ.ಲೀ. (700 ಯೂನಿಟ್) ಪ್ರೀ-ಫಿಲ್ಡ್ ಪೆನ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹2,611, ಹಾಗೂ 3 ಮಿ.ಲೀ. (2,100 ಯೂನಿಟ್) ಪ್ರೀ-ಫಿಲ್ಡ್ ಪೆನ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹7,833 ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ನವೀನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅನುಸರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಕಣ್ಣು, ನರಗಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇತರ ಔಷಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಔಷಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಔಷಧ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಈ ಔಷಧವನ್ನ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'Awiqli' ಬಿಡುಗಡೆಯು ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.