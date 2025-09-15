ಇಂಡಿಯನ್ Vs ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್: ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತಾ?

Indian vs Western Toilets: ಭಾರತೀಯ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಸನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೊಲೊನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅವು ಬಳಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಮೊಣಕಾಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ಎದ್ದೇಳಲು ತಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನವು ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಎರಡೂ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಯುವಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರುವ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರು ಇದ್ದರೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
