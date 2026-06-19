Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • /ಯೋಗದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ: 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯೋಗ, ವೆಲ್‌ನೆಸ್‌ ಉದ್ಯಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?

ಯೋಗದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ: 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯೋಗ, ವೆಲ್‌ನೆಸ್‌ ಉದ್ಯಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಯೋಗ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು, ವರ್ಚುವಲ್‌ ತರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿವೆ. ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೆಲ್‌ನೆಸ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 19, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:30 PM IST
ಯೋಗದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ: 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯೋಗ, ವೆಲ್‌ನೆಸ್‌ ಉದ್ಯಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಯೋಗದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ: 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯೋಗ, ವೆಲ್‌ನೆಸ್‌ ಉದ್ಯಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?
India Yoga Economy 20268 min ago
2
Navalgund Student Death Case29 min ago
3
Kylian Mbappe36 min ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Gadag Temple Theft1 hr ago