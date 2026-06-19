India Yoga Economy 2026: ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಗವು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರದೆ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಉದ್ಯಮವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಯೋಗ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಯೋಗ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ವೆಲ್ನೆಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು 2026ರಲ್ಲಿ 50 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರಕ ಆಹಾರಗಳು, ಧ್ಯಾನ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಯೋಗದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳವರೆಗೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯೋಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಋಷಿಕೇಶ್, ಹರಿದ್ವಾರ, ಮೈಸೂರು, ಪುದುಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಆಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದೇಶಿಗರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಯೋಗ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ವರ್ಚುವಲ್ ತರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿವೆ. ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಉದ್ಯಮದ ವಿಸ್ತಾರ
ಒಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಯೋಗ ಇಂದು ಭಾರತದ ಬಹುಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಉದ್ಯಮದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನ್ 21ಅನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದು 190ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಭಾರತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಧ್ಯಾನ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 50 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಉದ್ಯಮವೂ 7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಯೋಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವೂ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಋಷಿಕೇಶ್, ಹರಿದ್ವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಉದ್ಯಮವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ಗಳು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಜ್ಞರು, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ವರ್ಚುವಲ್ ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಯೋಗವು ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗವೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಯೋಗ ಉದ್ಯಮವು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಯೋಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಭಾರೀ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್, ಯೋಗ ಉಡುಪುಗಳು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧನಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರಕ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಐಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಯೋಗ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ
ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಕ್ರಾಂತಿ
ಹಿಂದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಯೋಗ ಇಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ
ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಭಾರತೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
AYUSH ಸಚಿವಾಲಯದ ಪಾತ್ರ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಯೋಗ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿರುವ ಯೋಗ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತೀಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗ ಇಂದು ಕೇವಲ ಆಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ; ಅದು ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಬಹುಮುಖ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನೂ ತೆರೆದಿದೆ.