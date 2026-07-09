/ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ; ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ!

Insomnia Symptoms: ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿರುವುದು (ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ರಾತ್ರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ, ಆಯಾಸ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಸಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದು ಕೇವಲ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ, ನಾರ್ಕೊಲೆಪ್ಸಿ, ಅಥವಾ ಇತರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು (Blue Light) ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಮರುದಿನ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ನಿದ್ದೆ, ತಲೆನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜು, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಸಹಕಾರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಎದ್ದೇಳುವುದು, ಸಂಜೆ ನಂತರ ಅತಿಯಾದ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಬಹುದು.
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿದ್ರೆ ಮಾನವನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರಾತ್ರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಮರುದಿನ ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ನಿದ್ರೆ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)