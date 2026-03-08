International Women's Day: ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

International Women's Day: ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಸ್ತನ್ಯಪಾನ & ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುವುದೇನು?
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತಾಯಿಯ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
* ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಎದೆಹಾಲುಣಿಸಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ತನ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ತನ ಕೋಶಗಳನ್ನ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
* ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ಇತರ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ತನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
* ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ತನ ನೋವು, ಊತ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆ, ಅಡಚಣೆಯಾದ ನಾಳ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ರಾವ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ತೆರಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
* ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಕೋಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಇದು ಅಸಹಜ ಕೋಶಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು?
ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು:
* ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿಸ್ಟರಿ
* ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ
* ಬೊಜ್ಜು
* ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ
* ಮದ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗ
* ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಾಯಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ.
* ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ - ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ - ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
* ನಿಯಮಿತ ಸ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
* ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡ್ಡೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
* ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿ
* ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ
* ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ
(ಗಮನಸಿರಿ: ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯು ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಯ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.)