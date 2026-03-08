English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
International Women's Day: ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..!

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ..

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 8, 2026, 10:47 AM IST
  • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ
  • ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತಿವೆ

International Women's Day: ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..!

International Women's Day: ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ದಿನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ನಾವು ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಲ್ಲ; ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು  

* ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವ ಅನುಭವ
* ಸ್ತನ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
* ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಅಸಹಜ ವಿಸರ್ಜನೆ
* ನಿರಂತರ ಎದೆ ನೋವು

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗಬಲ್ಲದು.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯದ ಸಂದೇಶಗಳು

ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ. ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೀಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ HPV ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಗವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ನಂತರವೇ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...

* ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ
* ಬೇಗನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭ
* ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವು
* ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆ

ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

* ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಊತ
* ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒರಟುತನ
* ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ
* ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು

ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ 

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

* ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ
* ಪ್ರತಿದಿನ 15 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
* ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
* ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
* ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಫೀನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿWomen's Day 2026: ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ!   

ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಪಾಯ. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

