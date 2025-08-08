English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಲೀಟರ್‌ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು

ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನೀರು ಅಗತ್ಯ. ನೀರು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಜನರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ವೈದ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 8, 2025, 08:13 AM IST
  • ಕಿಡ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
  • ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ?

How much water to flush kidneys: ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಆಹಾರದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅನೇಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಜನರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ..! ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?

ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಡಾ. ಸಂಜೀವ್ ಸಕ್ಸೇನಾ (ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಐನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು) ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ದೇಹವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ೩-೫ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಹವಾಮಾನ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನೀರು ದೇಹವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಕೆಲವರು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ 1-2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮತ್ತು ಗುಟುಕು ಗುಟುಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನೂ ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು..! ಸಂಶಯಬೇಡ

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

