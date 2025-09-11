English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಸರಿಯೇ..? ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

Couple health tips : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಭೋಜನದ ನಂತರ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಧಾನ ಸರಿಯೇ..? ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವುದಾದರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 11, 2025, 10:37 PM IST
    ಭೋಜನದ ನಂತರ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಸರಿಯೇ..?
    ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವುದಾದರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಅನುಮಾನ
    ಬಹುಷಃ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರಣಯ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು.

ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಸರಿಯೇ..? ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

Health tips : ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಭೋಜನವಾದ ತಕ್ಷಣ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ..? ಬಹುಷಃ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರಣಯ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬೆಡ್‌ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಬಿಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಊಟದ ನಂತರ ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ರಕ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೋಜನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಭೋಜನದ ನಂತರ ಜನನಾಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಟ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಘನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು : ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮುಂಜಾನೆ, ದಿನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ, ಹಗುರವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು, ಚುಂಬನಗಳು, ಮುದ್ದಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. 

ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

