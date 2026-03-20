  ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಮಿಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದಾ..? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಮಿಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದಾ..? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ

Pregnancy health tips : ತಾಯ್ತನ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಂಪತಿ ಎಡವುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತವೆ.. ಬನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 20, 2026, 07:41 PM IST
Women health tips : ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ..? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಕವಿತಾ ಗೌತಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ: ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ. ಡಾ. ಕವಿತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಆದರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಹಿಂದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಗರ್ಭಪಾತ ಆದವರು ಅಥವಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜರಾಯು (Low-lying placenta) ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದವರು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ.. ಇಲ್ಲವೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ನೋವು ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೈಹಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು.

ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಾಯ : ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ (Hyperactivity) ಕೂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂತ್ರಗಳು

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಶನ್: ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ (ಕಾಫಿ/ಟೀ) ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.
ವಿಶ್ರಾಂತಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಇರಲಿ. ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ತೂಕ ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
ಪ್ರಯಾಣ: ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ: ಒತ್ತಡ ತರುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

