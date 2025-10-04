ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ..!

High cholesterol symptoms
: ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಉಂಗುರ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೂಡ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು
ನೀವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರತಿ 2-4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಒಟ್ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ 200 mg/dLಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ LDL 100 mg/dLಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, HDL ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 40 mg/dL ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 50 mg/dLಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು 150 mg/dLಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)