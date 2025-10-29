English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿಂದರೆ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌!

ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿಂದರೆ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌!

Ivy gourd benefits: ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಬಹುದು.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 29, 2025, 05:44 PM IST
  • ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪ್ರಯೋಜನ
  • ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತರಕಾರಿ
  • ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಲಹೆ

Trending Photos

ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
camera icon5
Hair Growth Serum
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
camera icon9
Women Alcohol Consumption: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Ruchaka Mahapurusha Rajyog
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿಂದರೆ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌!

Ivy gourd to control blood sugar: ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ಸೇವನೆಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ. ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 50 ಗ್ರಾಂ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ನಾರಿನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (ಎಲ್‌ಡಿಎಲ್) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಂದೂರು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ತರಕಾರಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಎಸ್ಜಿಮಾವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆಯ ರಸ ಕುಡಿಯಿರಿ.. ಮಧುಮೇಹ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಗುಣವಾಗುವುದು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ರೀತಿಯ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

blood sugarIvy Gourd BenefitsDiabetes

Trending News