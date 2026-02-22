English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಡಿ! ದೇಹ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಷವಾಗುತ್ತೆ..

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಡಿ! ದೇಹ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಷವಾಗುತ್ತೆ..

who should not eat jackfruit: ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 22, 2026, 11:03 AM IST
  • ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು
  • ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಡಿ! ದೇಹ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಷವಾಗುತ್ತೆ..

jackfruit side effects: ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.. ಹಲಸಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.  ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಹಲಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಲಸಿನ ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದರ ಅನೇಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಪುರುಷರ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನ! ಔಷಧವಿಲ್ಲದೆ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆನೆಸಿದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು..

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ವಾಕರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಲಸಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನ! ಔಷಧವಿಲ್ಲದೆ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆನೆಸಿದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು..

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

jackfruit side effectswho should not eat jackfruitjackfruit health risksis jackfruit safe to eatjackfruit benefits and risks

