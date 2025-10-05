ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಊಟದ ನಂತರ ತಿಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಪರಿಹಾರ !

Jaggery and ghee benefits : ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಹಾರ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಊಟದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಊಟದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ವಿರೇಚಕ ಅಂಶಗಳು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯು ಗುಣವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು
ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬೆಲ್ಲದ ಸೇವನೆಯೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಊಟದ ನಂತರ ತಿನ್ನುವ ಬೆಲ್ಲವು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ
ಊಟದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ಊಟದ ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಊಟದ ಬಳಿಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
