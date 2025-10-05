English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಊಟದ ನಂತರ ತಿಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಪರಿಹಾರ !

Ghee and Jaggery Benefits : ಅನೇಕ ಜನರು ಊಟದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 5, 2025, 09:24 PM IST
ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಊಟದ ನಂತರ ತಿಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಪರಿಹಾರ !

Jaggery and ghee benefits : ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಹಾರ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ 

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಊಟದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು.

ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ 
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಊಟದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ವಿರೇಚಕ ಅಂಶಗಳು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯು ಗುಣವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಊಟದ ಮೊದಲು & ನಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು
ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬೆಲ್ಲದ ಸೇವನೆಯೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಊಟದ ನಂತರ ತಿನ್ನುವ ಬೆಲ್ಲವು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ 
ಊಟದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ಊಟದ ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಊಟದ ಬಳಿಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ!

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

