ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ: ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ರವಿ ಮಲಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 11, 2025, 05:53 PM IST
  • ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
  • ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಬೇಕು
  • ಮಕ್ಕಳು ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

Jaggery and Sugar Side Effects: ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಅವರ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ರವಿ ಮಲಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಏನು?

ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಡಾ.ರವಿ ಮಲಿಕ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿಡಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ 3 ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ

ಬೆಲ್ಲದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು

* ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
* ಬೆಲ್ಲವು ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆಯೇ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದರೆ, ಅದು ಅವರ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಕುಳಿಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
* ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆರಳಿಸಬಹುದು.
* ಮಕ್ಕಳು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು

* ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ತೂಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
* ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಗುವನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಸಕ್ಕರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಕುಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
* ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
* ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಗರ್‌ ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಎಲೆ ಮೂಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

