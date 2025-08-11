ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಬರೀ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದು ನೋಡಿ!

Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಜನರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ನೀರು.
ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ನೀರು:
ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಠಿಣ ಆಹಾರಪದ್ದತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು. ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
* ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಟೀಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ಬೆರೆಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅದನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
* ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ.
* ಆ ನೀರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಈ ಕೆಂಪು ರಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರಲ್ಲ..!
ಜೀರಿಗೆ-ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯಬೇಕು:
>> ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ-ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
>> ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಊಟದ ಬಳಿಕವೂ ಸಹ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು.
>> 15-20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀರಿಗೆ-ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಜೀರಿಗೆ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ...
* ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
* ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
* ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
* ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
* ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು, ಸೆಳೆತದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
ವಿಶೇಷ ಗಮನ:
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಜೀರಿಗೆ ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ:
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.