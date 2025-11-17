English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣಿದು... ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟೇ ಮಂದವಾಗಿದ್ರೂ ಶಾರ್ಪ್‌ ಆಗುತ್ತೆ! ಕನ್ನಡಕವೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣಿದು... ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟೇ ಮಂದವಾಗಿದ್ರೂ ಶಾರ್ಪ್‌ ಆಗುತ್ತೆ! ಕನ್ನಡಕವೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ

ಇದರ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕರೋಂಡಾವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಗ್ರಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸತುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕರೋಂಡಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಋತುಮಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 17, 2025, 12:41 PM IST
    • ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಸಾ ಕರಂಡಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕರೋಂಡಾ ಹಣ್ಣು
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ
    • ಹುಳಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣಿದು... ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟೇ ಮಂದವಾಗಿದ್ರೂ ಶಾರ್ಪ್‌ ಆಗುತ್ತೆ! ಕನ್ನಡಕವೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ

Karonda benefits: ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಸಾ ಕರಂಡಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕರೋಂಡಾ ಹಣ್ಣು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕರೋಂಡಾವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಗ್ರಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸತುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕರೋಂಡಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಋತುಮಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಡಾ. ಗುಲ್ಜಾರಿ ಲಾಲ್ ಸಾಹು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕರೋಂಡಾ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕರೋಂಡಾದ ಬೇರು, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವಿದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ."

"ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಆರೋಗ್ಯ-ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುಣಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದರ ಕಾಲೋಚಿತ ಲಭ್ಯತೆಯು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಸಾಹು ಹೇಳಿದರು.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ZEE Kannada NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

