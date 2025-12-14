English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಂಶಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕುಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 14, 2025, 10:16 AM IST
  • ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ವಂಶಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕುಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ
  • ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ..!

ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.ಈ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಮುಂಬರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Post office: ಕೇವಲ ₹5 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹8.5 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿದೆ

ಏಕೆಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಹೆಸರಿನ ಸುಲಭ ಉಚ್ಚಾರಣೆ:

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.ವಯಸ್ಕರು ಗುರುತಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಗೋತ್ರದ ಪರಿಗಣನೆ:

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ವಂಶಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕುಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ:

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಥವಿರಬೇಕು, ಮಗುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರಲು ಹೆಸರಿಡಬಾರದು,ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಸರು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಸರು ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಫ್ ಎಂದ ಮಹಿಳೆ.. ಕಾರಣ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಆ ಸಾಲುಗಳು!

ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಗಿಸುವ ಹೆಸರನ್ನು ಆರಿಸಬಾರದು.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ:

ಮಗುವಿಗೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬಾರದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ,ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

