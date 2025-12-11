ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.! 

Kidney damage symptoms : ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು pH ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಉಪ್ಪು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಜೀವನಶೈಲಿ, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅದರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ರಕ್ತವು ಸರಿಯಾಗಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಊತ : ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊತ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ. ಇದು ದ್ರವದ ಧಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರಿಕೆಯು ಮುಖ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನೊರೆ ಅಥವಾ ಗುಳ್ಳೆ ಮೂತ್ರ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮೂತ್ರವು ನೊರೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನುರಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಶೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಇದು.
ಚರ್ಮದ ಅತಿಯಾದ ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ : ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ತುರಿಕೆ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯುರೆಮಿಕ್ ಪ್ರುರಿಟಸ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು : ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಯಾಸ, ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಮಂಜು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆ: ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಲಿಟೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದರೇನು? : ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮುಷ್ಟಿಯ ಗಾತ್ರದ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯು ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳು, ನರಗಳ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.