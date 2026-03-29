ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿ; ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

Kidney Damage Symptoms: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಶೋಧಿಸುವ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 10% ಜನರು "ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್" ಆಗಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಆಹಾರ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ದೇಹವು ಸೋಡಿಯಂಅನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ರಕ್ತವನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ: ಐಬುಪ್ರೊಫೇನ್ ಮತ್ತು ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ನಂತಹ ನಾನ್ ಸ್ಟೆರೊಯ್ಡೆಲ್ ಆಂಟಿ-ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ (NSAID ಗಳು) ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಔಷಧಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರೊಸ್ಟಗ್ಲಾಂಡಿನ್ಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸೇವನೆ: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಧಾರಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (NIH) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು "ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 6 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಲಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
