/ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ!

Kidney Damage Symptoms: ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವನ್ನ ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳ ಸಮತೋಲನ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಷಣವೂ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪದೇಪದೇ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದು, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ನೊರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.
ಕಾಲು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ
ಕಿಡ್ನಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲು, ಪಾದದ ಗಂಟು, ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖದ ಸುತ್ತ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪದೇಪದೇ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿರಂತರ ದಣಿವು
ಕಿಡ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ರಕ್ತಹೀನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ದಣಿವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ದಣಿವೊಂದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು.
ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು
ಕೆಲವು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು, ಸೊಂಟ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆನ್ನುನೋವುಗಳೂ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ
ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ
ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಒಣ ಚರ್ಮ, ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಣವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ
ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಕಿಡ್ನಿಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ BP ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು?
ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಅಂದಾಜಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್, eGFR ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು. ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಇತಿಹಾಸ, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವವರು ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸುವುದೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಉಪ್ಪಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ದಣಿವು, ವಾಕರಿಕೆ, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನುನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದೇ ಖಚಿತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಹಠಾತ್ ಮೂತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೀವ್ರ ಬೆನ್ನು/ಸೊಂಟ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಎದೆನೋವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)