/Kidney Stones: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಆಹಾರಗಳು ವಿ+ಷಕ್ಕೆ ಸಮ!

Kidney Stones: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಆಹಾರವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆಹಾರದ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಸೇವನೆಯು ಸಹ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಜನರು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು
ಪಾಲಕ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವವರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.
ಉಪ್ಪು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು
ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರವು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ
ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಮೂತ್ರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆಹಾರವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
ಎಲ್ಲಾ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಇತರ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಅಂಗ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪುಮೀನುಗಳಂತಹ ಪ್ಯೂರಿನ್-ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.)