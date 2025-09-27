English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು ಜಲಸಂಚಯನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 27, 2025, 11:49 AM IST
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು
  • ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು ಜಲಸಂಚಯನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಯಾವುದೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.

ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿಯಿರಿ..!
file photo

ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು, ಸಲಾಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಉಪ್ಪನ್ನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು ಎಂದರೇನು?

ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಉಪ್ಪು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಿಮಾಲಯದ ಬಳಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳಿಂದಾಗಿ.ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಎನ್. ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಎಂದರೇನು?

ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2400 ಮಿಗ್ರಾಂ ಸೋಡಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುಎಸ್ ಎಫ್‌ಡಿಎ ದಿನಕ್ಕೆ 2300 ಮಿಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಎರಡೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು 84-98 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಶೇ 97-99 ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡರ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಮೂಲ: ನಿಯಮಿತ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅಥವಾ ಭೂ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಿಮಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಉಪ್ಪಿನ ಗಣಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಕರಣೆ: ನಿಯಮಿತ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಖನಿಜಗಳು: ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ 84 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖನಿಜಗಳಿವೆ

ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರುಚಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಖನಿಜ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು ಜಲಸಂಚಯನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು?

ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿವೆ.ನೀವು ಅಯೋಡಿನ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.ಯಾವುದೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

